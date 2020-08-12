Rusya aşı: Rus bakan, 'Koronavirüs aşımızı rekabetçilik duygusuyla eleştiriyorlar' dedi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Rusya aşı: Rus bakan, 'Koronavirüs aşımızı rekabetçilik duygusuyla eleştiriyorlar' dedi

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkesinin "ilk koronavirüs aşısı" olarak kamuoyuna açıkladığı ve onay verdiği "Supitnik V" ile ilgili uluslararası eleştirilere yanıt verdi.

Rusya aşı: Rus bakan, 'Koronavirüs aşımızı rekabetçilik duygusuyla eleştiriyorlar' dedi
12.08.2020 14:37 | Son Güncelleme: 12.08.2020 15:05

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkesinin "ilk koronavirüs aşısı" olarak kamuoyuna açıkladığı ve onay verdiği "Supitnik V" ile ilgili uluslararası eleştirilere yanıt verdi. Muraşko, eleştirilerin nedeninin "rekabetçilik duygusu" olduğunu savundu.

Bazı uzmanlar, insanlar üzerinde denenmeye başladıktan sonra iki aydan daha az bir sürede onay alan aşının aceleye getirildiğini, bu yüzden güvenli olmayabileceğini söylüyor.

Muraşko bu eleştirilere şöyle yanıt verdi:

"Aşımızın avantajları karşısında rekabet duygusuna kapıldıkları anlaşılan bazı yabancı meslektaşlarımız, bizim tamamen temelsiz bulduğumuz bazı fikirler beyan etmeye çalışıyor."

'İlk parti 2 hafta içinde hazır olacak'

Muraşko, Gamaleya Enstitüsü ile Savunma Bakanlığı tarafından geliştirilen aşının ilk partisinin iki hafta içinde hazır olacağını söyledi.

Kendisinin de bu aşıyı yaptıracağını belirten Muraşko, "İlk aşılar, gönüllülükesasına göre risk grubundaki doktorlara yapılacak. Bazı doktorların zaten hastalığa karşı bağışıklığı var. Bunların oranı yüzde 20 civarında ve aşıya ihtiyaçları yok" dedi.


haberler.com/haber/2020/08/12/rusya-asi-rus-bakan-koronavirus-asimizi-2-13500888_o.jpg"/>


'20 ülkeden 1 milyar doz sipariş alındı'

Önceliklerinin Rusya'nın ihtiyacını karşılamak olduğunu belirten Muraşko, aşının ülke dışına da gönderileceğini kaydetti.

Rusya'nın aşısı Dünya Sağlık Örgütü'nün üçüncü aşamaya gelmiş aşılar listesinde değil.

Bu listede altı aşı bulunuyor. Üçüncü "faz" olarak bilinen son aşamada aşılar çok sayıda insan üzerinde deneniyor.

Rus Tass haber ajansına göre Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi'nin Direktörü Aleksander Gintsburg, Aralık-Ocak döneminde ayda beş milyon doz aşının üretilmesinin planlandığını, bir yıl içinde ülkenin tüm ihtiyacının karşılanmış olacağını söyledi.

Rus uzmanlar, aşının insan vücudun iki yıla kadar bağışıklık kazanmasını sağlayacağını belirtiyor.

Rus yetkililer, şimdiye kadar 20 ülkeden bir milyar dozluk sipariş aldıklarını açıkladı.


haberler.com/haber/2020/08/12/rusya-asi-rus-bakan-koronavirus-asimizi-3-13500888_o.jpg"/>


Aşıyı geliştiren Gamaley Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi'nin Direktörü Aleksandr Gintsburg da, Aralık-Ocak döneminde en az 5 milyon doz aşının üretilmesinin planlandığını söyledi. Gintsburg, yıl içinde aşının tüm ülkeye sağlanacağını kaydetti.

Gintsburg'a göre, merkezin aşıyı üretmek için kullandığı yöntem İngiltere, Çin ve başka ülkeler tarafından da kullanılıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Salı günü Rusya'nın Covid-19 aşısını onaylayan ilk ülke olduğunu duyurmuştu.

Putin, yakında aşının toplu üretimine başlamayı amaçladıklarını, aşının kızına da yapıldığını söylemişti.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bu gece başlayacak olan Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek Yaşam
Bu gece başlayacak olan Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı Güncel
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı Magazin
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı 3. Sayfa
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı
Son Dakika: Yunanistan ve ABD dışişleri bakanları Doğu Akdeniz için bir araya gelecek Dünya
Son Dakika: Yunanistan ve ABD dışişleri bakanları Doğu Akdeniz için bir araya gelecek
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu Magazin
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor
Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı
Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı
Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var
Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu
Çorum'daki yangında hayatını kaybeden iki çocuğun cansız bedenleri birbirlerine sarılı halde bulundu
Çorum'daki yangında hayatını kaybeden iki çocuğun cansız bedenleri birbirlerine sarılı halde bulundu
Mert Hakan Yandaş, G.Saray İdari Direktörü Şükrü Hanedar hakkında suç duyurusunda bulundu
Mert Hakan Yandaş, G.Saray İdari Direktörü Şükrü Hanedar hakkında suç duyurusunda bulundu
Galatasaray'da Albert Riera, Fatih Terim'in yardımcısı oldu
Galatasaray'da Albert Riera, Fatih Terim'in yardımcısı oldu
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 22 liralık değişim
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 22 liralık değişim
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Erken seçim tartışmalarına Karaamollaoğlu da dahil oldu: Bir seneden önce olmaz
Erken seçim tartışmalarına Karaamollaoğlu da dahil oldu: Bir seneden önce olmaz
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti
Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti
Hande Erçel, eski sevgilisi Murat Dalkılıç'a övgü yağdırdı, Kerem Bürsin sorusunu duyunca da kaçtı
Hande Erçel, eski sevgilisi Murat Dalkılıç'a övgü yağdırdı, Kerem Bürsin sorusunu duyunca da kaçtı
'Bir teneke altın var' rivayetine inanan defineciler, tarihi köprüyü talan etti
"Bir teneke altın var" rivayetine inanan defineciler, tarihi köprüyü talan etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Cem Yılmaz Kenan Doğulu İbrahim Tatlıses Erkan Kolçak Köstendil
Spor Ali Koç Erol Bulut Gökhan Gönül Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Pkk Rusya Çocuk Ağustos
Şu an buradasınız: Rusya aşı: Rus bakan, 'Koronavirüs aşımızı rekabetçilik duygusuyla eleştiriyorlar' dedi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.8.2020 15:05:33. #1.14#
title