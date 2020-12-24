- Rusya, Arjantin'e 300 bin doz Sputnik V aşısı gönderdi
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- Rusya, Arjantin'e 300 bin doz Sputnik V aşısı gönderdi

24.12.2020 23:24 | Son Güncelleme: 24.12.2020 23:45

- Rusya, Arjantin'e 300 bin doz Sputnik V aşısı gönderdi Rusya ile Arjantin arasında yapılan anlaşma doğrultusunda Arjantin'e 300 bin dozluk Sputnik V korona virüs aşısı teslim edildi.

- Rusya, Arjantin'e 300 bin doz Sputnik V aşısı gönderdi

MOSKOVA - Rusya ile Arjantin arasında yapılan anlaşma doğrultusunda Arjantin'e 300 bin dozluk Sputnik V korona virüs aşısı teslim edildi.

Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V korona virüs aşısı için Arjantin hükümeti ile Rusya arasında 10 milyon dozluk bir anlaşma yapıldı. Arjantin'de aşının testlerinin tamamlanmasının üzerine Arjantin Ulusal İlaç, Gıda ve Tıbbi Cihaz İdaresi aşının kullanımını onayladı. İki ülke arasındaki anlaşma doğrultusunda Rusya, Arjantin'e 300 bin dozluk ilk parti sevkiyatını gerçekleştirdi. Moskova'dan Arjantin'e ait bir uçağa yüklenen aşılar, Buenos Aires'e gönderildi. Aşının ilk sevkiyatının ardından Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşının geliştiricilerine ve kararlılığından dolayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Aşının adındaki "V" harfine açıklık getirdi

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev, Arjantin halkına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile seslenerek Sputnik V ismindeki "V" harfinin adına açıklık getirdi. V harfinin İngilizcedeki "Victory" kelimesinden alıntılandığını ifade eden Dmitriyev, "Bu gerçekten tarihi bir an. Aşımız adına V, zafer anlamına geliyor ve Arjantin halkına bu hastalığa karşı kesin bir zafer diliyoruz" dedi.

- Rusya, Arjantin'e 300 bin doz Sputnik V aşısı gönderdi
- Rusya, Arjantin'e 300 bin doz Sputnik V aşısı gönderdi
- Rusya, Arjantin'e 300 bin doz Sputnik V aşısı gönderdi
- Rusya, Arjantin'e 300 bin doz Sputnik V aşısı gönderdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ALTIPARMAK

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