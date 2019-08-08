Rusya Apple'a haksız rekabet soruşturması açtı

08.08.2019 11:43

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin arasındaki ticaret savaşları giderek derinleşirken bu rekabete Rusya da dahil oluyor. Rusya'da Amerikan teknoloji devi Apple'a Rus firması Kaspersky Lab'ın şikayeti üzerine haksız rekabet soruşturması açıldı.

Rus rekabet kurumu FAS, siber güvenlik firması Kaspersky Lab'ın şikayeti üzerine Apple'ın soruşturma altında olduğunu açıkladı. FAS, Kaspersky Lab'ın çocuklar için güvenik uygulamasının neden Apple'ın işletim sisteminde güncellenmediğine dair soruşturma yapıldığını bildirdi. Bu gecikmeden dolayı Rus firmasının uygulamada kayıplar yaşadığı iddia ediliyor. Euronews.com'da Görüntüle