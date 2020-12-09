Rusya Antalya Başkonsolosu Rogoza'dan Marmaris Belediyesi'ne ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Rusya Antalya Başkonsolosu Rogoza'dan Marmaris Belediyesi'ne ziyaret

09.12.2020 15:31 | Son Güncelleme: 09.12.2020 15:34
Rusya Antalya Başkonsolosu Rogoza'dan Marmaris Belediyesi'ne ziyaret

Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı ziyaret etti.

Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı ziyaret etti.

Oktay, ziyarette yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dönemine ilişkin Rus turistler için Rusça bilgilendirme kitapçıları, reklam panoları hazırladıklarını belirtti.

Turizm için de işbirliğine hazır olduklarını bildiren Oktay, Rogoza'nın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Rogoza da Marmaris Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini kaydetti.

İlçede yaşayan Rus vatandaşlara yönelik uyarı pankartları hazırlandığını, Rusça anonslar yapıldığını belirterek, bunlar için teşekkür eden Rogoza, "Ayrıca Rusça hazırlanan deprem kitapçığı da önemli bir çalışma. Böyle bir kitapçık Antalya'da bile yok." dedi.

Başkonsolos Rogoza'ya Marmaris Rusya Yardımlaşma Derneği (MARUS) Başkanı Olga Sezgin de eşlik etti.

Ziyarette Oktay ve Rogoza birbirlerine hediye verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

İlgili Haberler

Rus konsolos Rogoza'dan Başkan Oktay'a övgü
Rus konsolos Rogoza'dan Başkan Oktay'a övgü
Iğdır Azerbaycan Evi Derneğinden Azerbaycan Kars Başkonsolosuna ziyaret
Iğdır Azerbaycan Evi Derneğinden Azerbaycan Kars Başkonsolosuna ziyaret
Son dakika haberleri: Erbil Başkonsolosu Karaçay: 'Sincar'da önemli olan PKK'nın mevcudiyetinin sona erdirilmesidir'
Son dakika haberleri: Erbil Başkonsolosu Karaçay: "Sincar'da önemli olan PKK'nın mevcudiyetinin sona erdirilmesidir"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Pınar Altuğ Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe Demet Özdemir
Spor Sörloth Ozan Tufan Ersun Yanal Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Psg Hakem Irkçılık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rusya Antalya Başkonsolosu Rogoza'dan Marmaris Belediyesi'ne ziyaret - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 15:37:29. #1.15#
title