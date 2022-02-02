Rusya, amonyum nitrat ihracatını geçici olarak durdurdu

Rusya, amonyum nitrat gübresi ihracatını iki ay süreliğine durdurdu.

Rus hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugünden itibaren 2 Nisan'a kadar amonyum nitrat gübresinin ihracatının geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kararın Rus çiftçileri korumaya yönelik bir adım olduğu kaydedildi.