Rusya, amonyum nitrat ihracatını geçici olarak durdurdu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya, amonyum nitrat ihracatını geçici olarak durdurdu

AA, Emre Gürkan Abay - Güncel
 - Güncelleme:
Rusya, amonyum nitrat ihracatını geçici olarak durdurdu

Rusya, amonyum nitrat gübresi ihracatını iki ay süreliğine durdurdu.

Rusya, amonyum nitrat gübresi ihracatını iki ay süreliğine durdurdu.

Rus hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugünden itibaren 2 Nisan'a kadar amonyum nitrat gübresinin ihracatının geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kararın Rus çiftçileri korumaya yönelik bir adım olduğu kaydedildi.

AA / Emre Gürkan Abay - Güncel

Amonyum Nitrat, Rusya, Nisan, Rus, Güncel, Haber

title