Rusya, amonyum nitrat ihracatını geçici olarak durdurdu
AA, Emre Gürkan Abay - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Rusya, amonyum nitrat gübresi ihracatını iki ay süreliğine durdurdu.
Rusya, amonyum nitrat gübresi ihracatını iki ay süreliğine durdurdu.
Rus hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugünden itibaren 2 Nisan'a kadar amonyum nitrat gübresinin ihracatının geçici olarak durdurulduğu belirtildi.
Açıklamada, söz konusu kararın Rus çiftçileri korumaya yönelik bir adım olduğu kaydedildi.
AA / Emre Gürkan Abay - Güncel