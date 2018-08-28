Rusya, Almanya ve ABD'yi İdlib'deki Silahlı Muhalefeti Etkilemeye Çağırdı

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergei Ryabkov, ABD ve Almanya'nın Suriye'nin İdlib şehrindeki silahlı muhalefeti etki altına almaya çağırdı.

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergei Ryabkov, önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'deki silahlı muhalefete ilişkin Ryabkov, büyük devletlerin Suriye'deki silahlı muhalefete etki oluşturması gerektiğini dile getirdi.

"Almanya ve ABD, Suriye'nin İdlib şehrindeki silahlı muhalefeti etkilemeleri gerekiyor" diyen Rus diplomat, "Biz Washington ve Berlin'deki meslektaşlarımıza seslenerek silahlı muhalifleri ve bu terörist yapıları etkilemek için sahip oldukları fırsatları kullanmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı. Ryabkov, böyle bir çağrının daha çok ABD'ye olduğunu, Almanya'nın son zamanlarda sorunun çözümüne ilişkin yardım ettiğini sözlerine ekledi.

Öte yandan, ABD ve Rusya ilişkilerine değinen Ryabkov "Trump yönetimi, Rusya ile stratejik anlaşmalara ilişkin çalışmalarda düşük pozisyonda yer alıyor. Rusya, ABD'nin diyaloğa ilgisini göremiyor" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA