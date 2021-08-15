Rusya, Afganistan konusunda BMGK'nin acil toplanması için çalışıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Afganistan'daki duruma ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) acil toplanması için çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Afganistan'daki duruma ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) acil toplanması için çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Kabulov, Rus Ria haber ajansına Afganistan meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Afganistan'daki duruma ilişkin BMGK'nin acil toplanacağını belirten Kabulov, "Bu konuda çalışıyoruz. Meslektaşlarımız bununla yakından ilgileniyor ancak bu, artık durumu değiştirmez, şimdi toplantı yapmak yerine önceden düşünmek gerekirdi." ifadesini kullandı.

Rusya'nın Kabil Büyükelçiliğinin Afganistan'dan tahliye edilmeyeceğini aktaran Kabulov, Taliban'ın, ülkedeki diplomatik misyonlarının güvenliğini garanti ettiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu