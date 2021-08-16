Rusya, Afganistan'ın genelinde durumun istikrara kavuştuğunu savundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rusya, Afganistan'ın genelinde durumun istikrara kavuştuğunu savundu

Rusya, Afganistan'ın genelinde durumun istikrara kavuştuğunu savundu
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın genelindeki durumun istikrara kavuştuğunu savundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın genelindeki durumun istikrara kavuştuğunu savundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'da Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinin ardından oluşan durumun takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Elimizdeki bilgiye göre, başkent Kabil ve Afganistan'ın genelindeki durum istikrara kavuşuyor. Taliban, kamu düzenini sağlamaya başladı ve yerli vatandaşların ve yabancı diplomatik misyon temsilciliklerinin güvenliğini garanti ettiğini teyit etti. Afganistan'daki tüm tarafları, şiddetten kaçınmaya ve durumun barış yoluyla çözülmesine destek vermeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Rusya'nın Kabil Büyükelçiliğinin çalışmaya devam edeceği aktarılan açıklamada, Afganistan'daki yeni iktidar temsilcileriyle temasların başlatıldığı kaydedildi.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

Bakan Çavuşoğlu, Afganistan'daki gelişmeleri değerlendirdi Açıklaması
Bakan Çavuşoğlu, Afganistan'daki gelişmeleri değerlendirdi Açıklaması
Ülkesini Taliban'a terk edip kaçan Cumhurbaşkanı Gani'ye tepkiler çığ gibi: Vatanı sattılar
Ülkesini Taliban'a terk edip kaçan Cumhurbaşkanı Gani'ye tepkiler çığ gibi: Vatanı sattılar
Kabil'de bekleyiş sürüyor
Kabil'de bekleyiş sürüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Şimşek Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Bülent Tüfenkci Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Hande Yener Demet Akalın Yıldız Tilbe
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Lionel Messi Kerem Aktürkoğlu Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rusya, Afganistan'ın genelinde durumun istikrara kavuştuğunu savundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 19:04:27. #1.14#

title