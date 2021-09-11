Rusya, Afganistan'daki mülteci sorununu çözmeye tüm ilgili ülkeleri çağırdı - Haberler
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Rusya, Afganistan'daki mülteci sorununu çözmeye tüm ilgili ülkeleri çağırdı

AA / Ali Cura - Haberler | Güncel
Rusya, Afganistan'daki mülteci sorununu çözmeye tüm ilgili ülkeleri çağırdı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan'da yaşanan olaylar sonucu oluşan mülteci sorununu çözmek için ilgili bütün ülkelerin imkanlarını kullanması gerektiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan'da yaşanan olaylar sonucu oluşan mülteci sorununu çözmek için ilgili bütün ülkelerin imkanlarını kullanması gerektiğini söyledi.

Lavrov, başkent Moskova'da Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Aburrahman Al Sani ile bir araya geldikten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Afganistan'daki olayların insani sonuçlarının çok vahim olduğunu vurgulayan Lavrov, komşu devletlerin topraklarına Afganistan'dan mülteci akınının artması tehdidi konusunda endişelendiklerini belirtti.

Mültecilerin çoğunun Avrupa'ya geçmeye çalışacağını ve davet edilmedikleri ülkeler için ciddi sorun oluşturacaklarını ifade eden Lavrov, "Bu sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini vurguluyoruz. Bunun için başta Afganistan'daki politikaları böylesine üzücü olaylara sebep olanlar olmak üzere bütün ilgili ülkelerin imkanlarını kullanması önemli." şeklinde konuştu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in mevcut durum ile ilgili olarak eski hükümeti ve Afganistan Silahlı Kuvvetlerini suçlayan açıklamasını eleştiren Lavrov, NATO'nun Afganistan'daki durumu daha yeterli, nesnel ve öz eleştirel bir şekilde değerlendirmesi gerektiğinin altını çizdi.

Suriye meselesi ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Lavrov, Suriye Anayasa Komitesinin yakın bir zamanda yeniden çalışmalarına başlayacağını duyurdu. Şam ile ikili kanallardan, Türkiye ve İran ile Astana formatı çerçevesinde çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptıklarını kaydeden Lavrov, Cenevre'de rejim ve muhalefet heyetlerinin yakın bir zamanda yeniden anayasa çalışmalarına başlamasını beklediklerini dile getirdi.

Lavrov ayrıca Rusya'nın Basra Körfezi'ndeki güvenlik konseptini güncellediğini ve bunu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin resmi belgesi olarak dağıttığını da bildirdi.

Al Sani: Afganistan'da iç hatlarda uçuş gerçekleşiyor

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Afganistan halkına insani konuda yardım etmek gerektiğini söyleyerek bu ülkede durumun istikrarlı hale getirilmesinin önemine dikkat çekti.

Afganistan'da serbest bir şekilde giriş sağlanması gereken havaalanındaki durumu da Lavrov ile görüştüklerini belirten Al Sani, Afgan yönetiminin havaalanında Katar'a, Afganistan sakinlerine serbest bir şekilde hareket imkanı sağlaması gerektiğini ifade etti.

Al Sani, "Geçtiğimiz günlerde iki charter seferi gerçekleştirmeyi başardık. Bugün iç hatlarda uçuşlar gerçekleşiyor. Şimdi Afgan yetkililer ile birlikte teknik konuları takip ediyoruz." dedi.

AA / Ali Cura - Son Dakika Haberleri
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Haber: Rusya, Afganistan'daki mülteci sorununu çözmeye tüm ilgili ülkeleri çağırdı - Haberler
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