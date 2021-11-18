Rusya, Afganistan'daki "gergin" durum nedeniyle bazı vatandaşlarını tahliye edecek - Haberler
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Rusya, Afganistan'daki "gergin" durum nedeniyle bazı vatandaşlarını tahliye edecek

AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel
Rusya, Afganistan'daki

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Afganistan'da yaşanan "son derece gergin" durum nedeniyle bazı Rusya ve çeşitli ülke vatandaşlarının bu ülkeden tahliye edileceğini bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Afganistan'da yaşanan "son derece gergin" durum nedeniyle bazı Rusya ve çeşitli ülke vatandaşlarının bu ülkeden tahliye edileceğini bildirdi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Savunma Bakanlığının tahliye için Afganistan'a üç nakliye uçağı göndermesini değerlendirdi.

Afganistan'dan Rusların yanı sıra Bağımsız Devlet Topluluğu (BDT) ve bazı diğer ülke vatandaşlarının da tahliye edileceğini belirten Peskov, "Afganistan'daki son derece gergin durum nedeniyle orayı terk etmek zorunda olan bazı insanlar tahliye edilecek." dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Afganistan'a üç İl-76 nakliye uçağının gönderildiğini ve ülkeden 380 kişinin tahliye edileceğini duyurmuştu.

Açıklamada, tahliye edilecek kişiler arasında Rusya ve BDT üyesi ülkelerin yanı sıra Ukrayna ve Afganistan vatandaşlarının bulunduğu bildirilmişti.

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AA / Emre Gürkan Abay - Son Dakika Haberleri

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