Rusya, Afganistan'daki "geçici hükümetin" yemin törenine katılmayacak
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Rusya, Afganistan'daki "geçici hükümetin" yemin törenine katılmayacak

Rusya, Afganistan'daki 'geçici hükümetin' yemin törenine katılmayacak
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Taliban'ın kurduğu "geçici hükümetin" 11 Eylül'de yapacağı yemin törenine katılmayacağını açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Taliban'ın kurduğu "geçici hükümetin" 11 Eylül'de yapacağı yemin törenine katılmayacağını açıkladı.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Afganistan'daki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Afganistan'da uyuşturucu ticareti ve terör konularında nasıl gelişmeler olacağını bilmediklerini belirten Peskov, "Bu nedenle Afganistan'da yeni yönetimin ne tür adımlar atacağını bilmek bizler için önemlidir." dedi.

Rusya'nın, Taliban'ın 11 Eylül'de yeni "geçici hükümet" için düzenleyeceği yemin törenine katılıp katılmayacağına yönelik soruyu yanıtlayan Peskov, "Hayır, Rusya herhangi bir şekilde katılım göstermeyecek." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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Rusya, Afganistan'daki "geçici hükümetin" yemin törenine katılmayacak - Haberler
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