Rusya, Afganistan'da Taliban yönetimi ile Orta Asya'dan gelebilecek risklere karşı temasta

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Orta Asya'daki ülkelerden Rusya'ya gelebilecek riskleri ortadan kaldırmak için Afganistan'daki Taliban yönetimi ile temasları sürdürdüklerini bildirdi.

Lavrov, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Dışişleri ve Savunma Bakanları toplantısı sonrasında Rus basınına açıklamalarda bulundu.

Afganistan'da Taliban yönetiminin şimdilik hiçbir ülke tarafından tanınmadığını hatırlatan Lavrov, "Her şeyden önce güvenlik, vatandaşların hakları ve diplomatik misyonların normal çalışma düzeninin sağlanması başta olmak üzere mevcut sorunlarla ilgili olarak herkes Taliban ile temas kurmak gerektiğini söylüyor. Ancak şimdilik hiç kimse Taliban'ı tanımak için acele etmiyor." ifadelerini kullandı.

Lavrov, Taliban'a yönelik hiçbir koşul öne sürmediklerini, terörizmle, uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele hedeflerini Taliban'ın kendisinin açıkladığını belirtti.

Aynı zamanda Lavrov, Taliban'ın, komşu ülkeleri istikrarsızlaştırmaya niyetleri olmadığını ve kapsayıcı bir hükümet kuracaklarına dair güvence verdiklerini hatırlattı.

Taliban yönetimi ile ilgili değerlendirme yapmak için henüz erken olduğuna dikkati çeken Lavrov, "Halihazırda Rusya, Orta Asya'daki komşularından gelebilecek riskleri ortadan kaldırmak için Taliban ile temaslarını sürdürüyor." dedi.

NATO ile görüşmeye hazırız

Batı'nın Rusya'ya karşı tavrının son yıllarda iyice değiştiğini anlatan Lavrov, NATO'nun askeri alanda Rusya ile diyalog yürütmeyi reddettiğini aktardı. Lavrov, "NATO ile duygusal ve yarı histerik bir biçimde değil profesyonel bir şekilde görüşmeye hazırız." şeklinde konuştu.

Kuzey Akım-2 doğal gaz boru hattı projesi ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Lavrov, projenin tamamlandığını, şimdi Almanya'da izinlerin alınması için sürecin devam ettiğini, Alman yasalarına göre 4 ay sonra sürecin tamamen sona ermiş olacağını dile getirdi.