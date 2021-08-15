Rusya, Afganistan'da kurulacak geçici hükümetle çalışacak
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Rusya, Afganistan'da kurulacak geçici hükümetle çalışacak

Rusya, Afganistan'da kurulacak geçici hükümetle çalışacak
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Afganistan'da kurulacak geçici hükümetle çalışacaklarını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Afganistan'da kurulacak geçici hükümetle çalışacaklarını söyledi.

Rus TASS haber ajansına konuşan Kabulov, Afganistan'daki durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Afganistan'da her zaman geçici hükümetten yana olduklarına belirten Kabulov, "Bu nedenle, geçici hükümetle çalışacağız." dedi.

Kabulov, Rusya'nın Taliban'ı ülkenin yasal yönetimi olarak kabul etmeye hazır olup olmadığı yönündeki soruya ise "Şimdilik, bunu kabul etmedik. Her şeyin zamanı var, yaşayıp göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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