Rusya, Açık Semalar Antlaşması'ndan resmen ayrıldı
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Rusya, Açık Semalar Antlaşması'ndan resmen ayrıldı

Rusya, Açık Semalar Antlaşması'ndan resmen ayrıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün ülkesinin Açık Semalar Antlaşması'ndan ayrılmasını öngören belgeyi imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün ülkesinin Açık Semalar Antlaşması'ndan ayrılmasını öngören belgeyi imzaladı. Belge, devletin resmi internet duyuru kanallarında paylaşıldı.

Rusya, NATO ülkeleriyle 1992'de Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de imzalanan Açık Semalar Antlaşması'ndan çekildi. Açık Semalar Antlaşması, kapsamında taraf ülkeler havadan silahsız gözlem uçuşları gerçekleştirebiliyordu. Putin'in imzaladığı belge, bugün Rusya yasal bilgi ve belgelerin yayınlandığı resmi internet duyuru kanallarında paylaşıldı. Eski Başkan Donald Trump'ın yönetimi, ABD'nin Açık Semalar Antlaşması'ndan 2020 yılında çekildiğini açıklamıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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