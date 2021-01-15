Rusya, Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilme sürecini başlatma kararı aldı
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Rusya, Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilme sürecini başlatma kararı aldı

15.01.2021 14:51 | Son Güncelleme: 15.01.2021 14:54
Rusya, Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilme sürecini başlatma kararı aldı

Rusya'nın Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilmesine ilişkin süreci başlatma kararı aldığı bildirildi.

Rusya'nın Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilmesine ilişkin süreci başlatma kararı aldığı bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Rusya ile silah kontrolünü düzenleyen Açık Semalar Anlaşması'ndan geçen yıl çekildiği hatırlatıldı.

ABD'nin anlaşmadan çekilmekle çıkar dengesini bozduğu ve anlaşmaya zarar verdiği vurgulanan açıklamada, Rusya'nın anlaşmanın varlığının sürdürülmesiyle ilgili önerilerde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu konudaki önerilerimiz, ABD'nin müttefikleri tarafından destek görmedi. Anlaşmanın işlerliğiyle ilgili sorunların çözülmesi konusunda herhangi bir gelişmenin olmaması nedeniyle Rusya, Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilme sürecini başlatıyor." ifadelerine yer verildi.

ABD, 22 Kasım 2020'de Rusya ile silah kontrolünü düzenleyen Açık Semalar Anlaşması'ndan çekildiğini açıklamıştı.

Rusya ve ABD, askeri faaliyetlerde şeffaflığı teşvik etmek, silah kontrolünü ve diğer anlaşmaları gözlemlemeyi kolaylaştırmak amacıyla silahsız keşif uçuşlarına izin veren Açık Semalar Anlaşması'nı imzalayan 34 ülke arasında yer alıyor.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) coğrafyasında güven ve güvenlik artırıcı önlem olarak öngörülen ve 1992'de imzaya açılan Açık Semalar Anlaşması'nın tarafları arasında Türkiye de bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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