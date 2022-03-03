Rusya, ABD'ye roket motoru sevkiyatını durdurdu - Haberler

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Rusya, ABD'ye roket motoru sevkiyatını durdurdu

AA, Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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Rusya, ABD'ye roket motoru sevkiyatını durdurdu

Rusya'nın ABD'ye roket motoru tedarikini durdurduğu bildirildi.

Rusya'nın ABD'ye roket motoru tedarikini durdurduğu bildirildi.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, Rus devlet kanalı Rossiya-24'e yaptığı açıklamada, 1990'lardan bu yana ABD'ye roket motoru tedarik ettiklerini belirtti.

Yaptırımlar nedeniyle ABD'ye yönelik sevkiyatlarla ilgili bir karar aldıklarını aktaran Rogozin, "Bugün NPO Energomaş'ta üretilen roket motorlarının ABD'ye sevkiyatını durdurma kararı aldık." dedi.

Rogozin, Almanya ile Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) Rusya'ya ait kısmında ortak deneylerin artık yapılmayacağını da söyledi.

AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi

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