Rusya, ABD ve İngiltere'den Skripal Olayındaki Kanıtları İstedi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Temsilcisi Mariya Zaharova, ABD ve İngiltere'nin Rusya'daki büyükelçiliklerine Rusya Dışişleri Bakanlığı'na Rusya'nın Skripal olayına dahil olduğunu gösteren kanıtları sunmalarının istendiğini açıkladı.

Zaharova Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "ABD ve İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliklerine Dışişleri Bakanlığı'na birbirlerine anlattıkları fakat Rusya tarafına göndermedikleri kanıtlara ilişkin bilgiyi göndermelerini rica ediyoruz. Devletin bu korkunç suça karıştığını gösteren kanıt nedir?" diye sordu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Silah Kontrol Departmanı Başkanı Vladimir Yermakov, Moskova'nın İngiltere'de Rus vatandaşlarına saldırıyı terör olarak adlandırdığını belirterek, "Londra ya Skripal'e saldırıyı yönetti ya da kendi topraklarında terörü engelleme gücüne sahip değil" dedi. - Moskova