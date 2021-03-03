Rusya, ABD ve AB'nin uyguladığı kısıtlamaların, kötü olan ilişkilere büyük ölçüde zarar verdiğini bildirdi
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Rusya, ABD ve AB'nin uyguladığı kısıtlamaların, kötü olan ilişkilere büyük ölçüde zarar verdiğini bildirdi

03.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 03.03.2021 13:48
Rusya, ABD ve AB'nin uyguladığı kısıtlamaların, kötü olan ilişkilere büyük ölçüde zarar verdiğini bildirdi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesi ve tutuklanmasıyla ilgili Rusya'ya yönelik yaptırımlarının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Bunlara benzer tüm kısıtlamalar, kötü olan ilişkilerimize büyük ölçüde zarar veriyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesi ve tutuklanmasıyla ilgili Rusya'ya yönelik yaptırımlarının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Bunlara benzer tüm kısıtlamalar, kötü olan ilişkilerimize büyük ölçüde zarar veriyor." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ve AB'nin Rus vatandaşları ve kuruluşlarına yönelik yaptırım kararını değerlendirdi.

Yaptırımların kabul edilemez olduğunu dile getiren Peskov, "Bunlara benzer tüm kısıtlamalar, kötü olan ilişkilerimize büyük ölçüde zarar veriyor." şeklinde konuştu.

Bu yaptırımların, Rusya'nın iç işlerine müdahale olduğuna dikkati çeken Peskov, yaptırımlara mütekabiliyet gereği yanıt vereceklerini söyledi.

Öte yandan Peskov, yaptırımlar nedeniyle ABD ve AB ile ilişkileri koparmak istemediklerini dile getirdi.

ABD, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesi ve tutuklanmasıyla ilgili dün, Rusya'dan 7 yetkili ve 14 kuruluşa yaptırım uygulama kararı almıştı.

AB'nin de Navalnıy'ın tutuklanması nedeniyle 4 Rus yetkiliye yaptırım kararı devreye girmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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