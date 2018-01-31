Rusya, Karadeniz'de Hava Sahasını İhlal Eden ABD Uçağına Müdahale Etti

Rusya, Karadeniz'de Hava Sahasını İhlal Eden ABD Uçağına Müdahale Etti

Rusya Savunma Bakanlığı, hava sahasını ihlal eden ABD uçağına müdahalede bulunduklarını duyurdu ve olayın 4 dakikalık videosunu yayınladı.

Rus Su-27 uçağı, Karadeniz'de ABD'nin EP-3 uçağına müdahalede bulundu. ABD uçağının Rus hava sahasını ihlal etmesini önlemek için müdahalenin gerekli olduğunu bildiren Rusya Savunma Bakanlığı, Su-27'nin yanında bir casus uçağı olan ABD'li keşif uçağını yönünü sınırdan değiştirinceye kadar güvenli bir mesafede takip ettiğini aktardı.

4 DAKİKALIK VİDEO YAYINLANDI

ABD Savunma Bakanlığı ise Rus Su-27 uçağının Karadeniz'de Lockheed EP-3 uçağını engellediği anların 4 dakikalık bir videosunu yayınladı.

2 SAAT 40 DAKİKA SÜRDÜ

Müdahalenin güvenli olmadığını ve 2 saat 40 dakika sürdüğünü ileri süren Bakanlık'ın konuyla ilgili açıklamasında, "Su-27 EP-3'e 1.5 metre mesafeden uçuyor, uçuş rotasından geçiyordu" ifadelerini kullandı.

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