Rusya, ABD-Taliban barış anlaşmasının kısa zamanda imzalanmasını bekliyor

09.02.2020 13:36 | Son Güncelleme: 09.02.2020 13:36

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, ABD ile Taliban arasında barış anlaşmasının kısa zamanda imzalanacağını umduklarını söyledi.

Rus Ria haber ajansına konuşan Kabulov, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD ile Taliban'ın barış müzakerelerine devam ettiğine dikkati çeken Kabulov, "Taliban ile ABD arasında barış anlaşmasının yakın zamanda imzalanacağını umuyoruz fakat bize ulaşan bilgiye göre, taraflar arasında anlaşmanın koşullarıyla ilgili bazı anlaşmazlıklar var." dedi.

Kabulov, yapılması beklenen anlaşmanın önemine işaret ederek, "Bu anlaşmanın, ABD birliklerinin Afganistan'dan çekilmesi ve ülkedeki tüm taraflar arasında barış müzakerelerinin başlatılması için yasal dayanak olması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Taliban'ın ABD ile barış anlaşmasını imzaladıktan sonra, Afganistan yönetimi dahil ülkedeki diğer siyasi güçlerle müzakereleri başlatmaya hazır olduğu değerlendirmesinde bulunan Kabulov, müzakereler esnasında geçici ateşkes sürecinin başlatılması konusunun tartışıldığını belirtti.

Kabulov, Birleşmiş Milletlerin (BM) Afganistan'da barışın sağlanması sürecine katılması gerektiğini söyledi.

Barış görüşmeleri süreci

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Hükümetin geçen yıllarda Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için defalarca girişimde bulunmasına ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz sonuç alınamadı.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde, Afganistan yönetimiyle Taliban arasındaki temasların Katar'ın başkenti Doha'da Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın ofisine "Afganistan İslam Emirliği" yazan tabela ve sözde bayrağını asması üzerine, Afganistan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti.

Ofis, bir ay geçtikten sonra kapanmış ve barış müzakereler askıya alınmıştı.

Trump, müzakereleri durdurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Taliban arasında Aralık 2018'den bu yana devam eden barış müzakerelerini, 5 Eylül 2019'da Afganistan'daki ABD askerlerine düzenlenen ve Taliban'ın üstlendiği bombalı saldırı üzerine iptal etmişti.

Görüşmelerin askıya alınmasından sonra Taliban bu kez de barış görüşmelerini sürdürmek için çözüm yolunu Rusya'da aramış ve başkent Moskova'ya heyet göndermişti.

Haftalarca belirsiz kalan barış görüşmeleri, Taliban'ın elinde rehin tuttuğu iki ABD vatandaşını serbest bırakmasıyla tekrar başlamıştı.

Kaynak: AA