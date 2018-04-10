Rusya: ABD Suriye'ye Saldırırsa Sonucu Ağır Olur
Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin alacağı kararın ABD'nin kararını etkilemeyeceğini, Güvenlik Konseyi'nin kararı ne olursa olsun, ABD'nin saldırıya yanıt vereceğini söyledi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin alacağı kararın ABD'nin kararını etkilemeyeceğini, Güvenlik Konseyi'nin kararı ne olursa olsun, ABD'nin saldırıya yanıt vereceğini söyledi.
Kaynak: Euronews.com