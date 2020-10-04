Rusya, ABD seçimlerine müdahale etmeme garantisi verdi
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Rusya, ABD seçimlerine müdahale etmeme garantisi verdi

04.10.2020 20:01 | Son Güncelleme: 04.10.2020 21:00
Rusya, ABD seçimlerine müdahale etmeme garantisi verdi

Rusya ve ABD arasında gerilime neden olan seçimlere müdahale etme tartışmalarından sonra ABD tarafı Rusya tarafının seçimlere müdahale etmeme garantisi verdiğini açıkladı.

Rusya ve ABD arasında gerilime neden olan seçimlere müdahale etme tartışmalarından sonra ABD tarafı Rusya tarafının seçimlere müdahale etmeme garantisi verdiğini açıkladı.

ABD, bir önceki başkanlık seçimlerinde Başkan Donald Trump'ın seçilmesinden sonra Rusya'nın seçimlere müdahale ettiğini iddia etmişti. ABD'deki birçok devlet kuruluşu da bu iddianın ardından bunu raporlaştırarak, Rusya'yı seçimlere müdahale etmekle suçlamıştı. Rusya tarafı ise tüm iddiaları reddederek, ABD'nin de Rusya'daki seçimlere örtülü bir şekilde müdahale ettiğini öne sürmüştü.

Rusya ve ABD arasında seçimlere müdahale tartışmasının sonlanması üzerine Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patrushev'in Cuma günü Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya geldi. Patrushev ile görüşmesini değerlendiren O'Brien, "Güvenmemiz lazım ancak yine de kontrolü elden bırakmamamız gerekir. Fakat Ruslar, ABD'nin önümüzdeki başkanlık seçimlerine müdahale etmeme garantisi verdi. Bakalım ne olacak" dedi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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