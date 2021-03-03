Rusya, ABD'nin "Navalnıy yaptırımları"na mütekabiliyet ilkesine göre cevap verecek
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Rusya, ABD'nin "Navalnıy yaptırımları"na mütekabiliyet ilkesine göre cevap verecek

03.03.2021 08:59 | Son Güncelleme: 03.03.2021 09:03
Rusya, ABD'nin

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesi ve tutuklanmasıyla ilgili Rusya'ya yönelik yaptırım kararlarına mütekabiliyet ilkesine göre cevap vereceklerini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesi ve tutuklanmasıyla ilgili Rusya'ya yönelik yaptırım kararlarına mütekabiliyet ilkesine göre cevap vereceklerini bildirdi.

Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, ABD yönetiminin yaptırım kararları ile "Avrupa Birliği (AB) ile düet yaparak Moskova'yı cezalandırmak için düşmanca Rus karşıtı saldırı" başlattığını belirtti. Zaharova, Beyaz Saray'ın dış düşman imajı geliştirmeye çalıştığını, kendi iç sorunlarıyla ilgilenmediğini savundu.

Yaptırımların uygulanma nedeni olarak Aleksey Navalnıy'ın sözde askeri kimyasalla zehirlendiği iddiasını "saçma" olarak nitelendiren Zaharova, "Bütün bunlar iç işlerimize açık müdahalenin devam etmesi için bahanedir. Buna katlanma niyetinde değiliz. Mütekabiliyet ilkesine göre tepki vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Yaptırımlar veya başka baskılarla Rusya'ya bir şey empoze etme üzerine kurulu hesapların geçmişte başarısız olduğunu ve olmaya devam ettiğini belirten Zaharova, "Amerikan yaptırımları ne olursa olsun her türlü saldırganlığa karşı koyarak ulusal çıkarlarımızı tutarlı ve kararlı şekilde savunmaya devam edeceğiz. (ABD'li) meslektaşlarımızı ateşle oynamamaya çağırıyoruz." değerlendirmesine yer verdi.

ABD, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesi ve tutuklanmasıyla ilgili Rusya'dan 7 yetkili ve 14 kuruluşa yaptırım uygulama kararı almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

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