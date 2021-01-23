Rusya, ABD'nin Moskova Büyükelçiliğini iç işlerine müdahale etmekle suçladı
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Rusya, ABD'nin Moskova Büyükelçiliğini iç işlerine müdahale etmekle suçladı

23.01.2021 21:55 | Son Güncelleme: 23.01.2021 21:55
Rusya, ABD'nin Moskova Büyükelçiliğini iç işlerine müdahale etmekle suçladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinin, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması için yapılan gösterileri destekleyen paylaşımlar yaparak, iç işlerine müdahale etmekle suçladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinin, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması için yapılan gösterileri destekleyen paylaşımlar yaparak, iç işlerine müdahale etmekle suçladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinin, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması için yapılan protesto gösterilerini desteklemek amacıyla sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaptığı bildirildi.

ABD'nin bu tür paylaşımlarla diplomatik normları çiğnediği kaydedilen açıklamada, "ABD'nin Moskova Büyükelçiliği Rusya'nın iç işlerine müdahale ediyor." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ABD yönetimi, sosyal adaletsizlik ve eşitsizliğin Amerikan toplumunda yarattığı bölünme dahil kendi sorunlarıyla uğraşmalıdır. Ahlak kurallarını görmezden gelen Amerikan diplomasisinin radikal unsurları kışkırtma çabaları, başarısızlığa mahkumdur ve ikili ilişkiler için olumsuz sonuçlar doğuracaktır."

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, dün sosyal medya üzerinden ülkede yapılacak protesto gösterilerinin saat ve yerlerini paylaşmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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