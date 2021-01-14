Rusya, ABD'nin baskısıyla SWIFT'ten çıkarılmayı beklemiyor
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Rusya, ABD'nin baskısıyla SWIFT'ten çıkarılmayı beklemiyor

14.01.2021 14:17 | Son Güncelleme: 14.01.2021 14:20
Rusya, ABD'nin baskısıyla SWIFT'ten çıkarılmayı beklemiyor

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Mali Piyasalar Komitesi Başkanı Anatoliy Aksakov, Rusya'nın, ABD'nin baskısına rağmen SWIFT ödeme sisteminden çıkarılmasını beklemediklerini belirterek, "Rusya gibi ciddi bir katılımcının bağlantısının kesilmesi, SWIFT'in otoritesine zarar verir." dedi.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Mali Piyasalar Komitesi Başkanı Anatoliy Aksakov, Rusya'nın, ABD'nin baskısına rağmen SWIFT ödeme sisteminden çıkarılmasını beklemediklerini belirterek, "Rusya gibi ciddi bir katılımcının bağlantısının kesilmesi, SWIFT'in otoritesine zarar verir." dedi.

Aksakov, Rusya'da düzenlenen Gaydar Forumu'nda yaptığı açıklamada, ABD'de göreve gelecek yeni yönetimin, Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılmasını talep edeceğine yönelik iddiaları değerlendirdi.

SWIFT'in resmi olarak bağımsız ve uluslararası bir organizasyon olduğuna işaret eden Aksakov, "Elbette SWIFT ile bağlantısını koparmakla tehdit eden ABD'nin, sistemin üzerinde büyük bir etkisi var." dedi.

Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılmasının "teorik olarak" mümkün olduğunu belirten Aksakov, "Rusya gibi ciddi bir katılımcının bağlantısının kesilmesi, SWIFT'in otoritesine zarar verir. Bunu kabul edeceklerini düşünmüyorum. Şahsen de bunun gerçekleşeceğine inanmıyorum." ifadelerini kullandı.

Aksakov, Rusya'nın SWIFT'ten çıkarılması olasılığına yönelik bazı alternatifler üzerinde çalışmalar yürüttüklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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