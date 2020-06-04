Rusya, ABD'nin bağışladığı solunum cihazların tamamını aldı Rusya, ABD'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için bağış olarak gönderdiği 150 solunum cihazını teslim aldı.

Rusya, ABD'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için bağış olarak gönderdiği 150 solunum cihazını teslim aldı.

Başkent Moskova'da Vnukovo Havaalanı'nda ABD ordusuna ait uçak ile getirilen 150 adet solunum cihazı, yapılan törenle yetkililer tarafından indirildi.

Törene ABD'nin Rusya Büyükelçisi John Sullivan ve Rusya Pirogov Ulusal Tıp ve Cerrahi Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Dmitriy Nikitenko katıldı.

Geçen ay içerisinde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Rusya'ya da destek verdiklerini belirterek, "ABD, Rusya halkına Amerikan yapımı 200 solunum cihazı bağışlayacak." açıklaması yapmıştı.

Pompeo'nun açıklamasından sonra ABD'den gönderilen 50 adet solunum cihazından oluşan ilk parti yardım Moskova'da teslim alınmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın daha önce ABD'ye solunum cihazlarından oluşan yardımı karşılıksız gönderdiğini, ardından ABD'nin de bu yardıma istinaden Rusya'ya solunum cihazlarını karşılıksız yardım olarak gönderdiğini belirtmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Her iki durum da karşılıksız yardım temelinde ve samimi jesttir. Rus ve Amerikan tarafları tamamen ödeşmişlerdir." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA