Rusya: ABD'nin askerleri, Afganistan'dan çekilerek Orta Asya ülkelerine yerleştirilmemeli
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Rusya: ABD'nin askerleri, Afganistan'dan çekilerek Orta Asya ülkelerine yerleştirilmemeli

Rusya: ABD'nin askerleri, Afganistan'dan çekilerek Orta Asya ülkelerine yerleştirilmemeli
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, ABD'nin askeri birliklerinin Afganistan'dan çekilmesi sürecine ilişkin, "Bu süreç, ABD ve NATO'nun askeri altyapısının Orta Asya ülkelerine yerleştirilmesi sürecine dönüşemez ve dönüşmemelidir.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, ABD'nin askeri birliklerinin Afganistan'dan çekilmesi sürecine ilişkin, "Bu süreç, ABD ve NATO'nun askeri altyapısının Orta Asya ülkelerine yerleştirilmesi sürecine dönüşemez ve dönüşmemelidir." dedi.

Rus Ria haber ajansına Afganistan'daki durumu değerlendiren Kabulov, "Mevcut durumdan çıkmanın tek yolu, Taliban dahil ülkenin en büyük etnik siyasi güç temsilcilerinin katılımıyla yeni bir koalisyon hükümetinin kurulmasıdır. Ancak Afganistan'daki tarafların kendi aralarında anlaşması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kabulov, "Afganlar bunu kendileri yapamıyorsa, uluslararası toplum gerekli desteği sağlayacak. Ancak Afganlar, ilerideki yönetim yapısının şekli ve parametreleriyle ilgili karar alabilir." diye konuştu.

Sonbahara doğru Afganistan'daki durumun düzeleceği ve taraflar arasında müzakere sürecinin başlayacağı umudunu paylaşan Kabulov, ABD'nin askeri birliklerinin Afganistan'dan çekilmesi sürecine de değindi.

Kabulov, "Bu süreç, ABD ve NATO'nun askeri altyapısının Orta Asya ülkelerine yerleştirilmesi sürecine dönüşemez ve dönüşmemelidir. Bu konuda, Washington'a çeşitli seviyelerde sinyal verdik. Bu sinyali duyacaklarını umuyorum." ifadelerine yer verdi.

Afganistan meselesinin çözümüne ilişkin ABD, Çin ve Pakistan ile çalışmaları sürdürdüklerini dile getiren Kabulov, yakın gelecekte toplantının yapılabileceğini söyledi.

Kabulov, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi mekanizmalarının, Afganların barış anlaşmasını imzalama aşamasına gelmelerinde duruma dahil edilmesinin "uygun" olacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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