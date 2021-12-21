Rusya "ABD'li paralı savaşçıların Donbas'ta provokasyon yapacağı"nı iddia etti

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'nın doğusunda ABD'li paralı savaşçıların provokasyona hazırlandığını ileri sürdü.

Şoygu, Bakanlığının Genişletilmiş Yönetim Toplantısı'ndaki konuşmasında, Rus ordusunun yıl içerisindeki faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus silahlı kuvvetlerinin 2021 yılı için belirlenmiş tüm görevlerini yerine getirdiğini belirten Şoygu, ordunun savaş yeteneğinin yüzde 12,8 arttığını söyledi.

Şoygu, Rus ordusuna 5 binden fazla temel silah türünün teslimatının yapıldığını dile getirerek Yars, Avangard ve Sarmat kıtalararası balistik füzelere sahip 21 fırlatma sisteminin 2022'de operasyona hazır hale getirileceğini aktardı.

Rusya'nın nükleer üçlemedeki modern silah payı seviyesinin tarihin en yüksek göstergesine getirilerek yüzde 89,1'e ulaştığını dile getiren Şoygu, nükleer üçlemenin hava ve deniz kuvvetlerindeki yeteneklerinin de genişletildiğini anlattı.

Suriye'de Hmeymim Rus Hava Üssü'nde pist genişletme çalışmalarının tamamlandığını belirten Şoygu, Rusya dışındaki askeri ve sosyal altyapının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Şoygu, Ermenistan'daki Rus askeri üssünde 8 bin metrekarelik kültür ve spor merkezinin inşaatının tamamlandığı bilgisini paylaştı.

Donbas'ta ABD'li paralı savaşçıların faaliyetleri

Ukrayna'nın doğusunda Donbas'ta, ABD özel güvenlik şirketinin yaklaşık 120 paralı savaşçısı olduğunu bildiren Şoygu, bu savaşçıların Ukrayna ordusuna mensup özel kuvvetleri eğittiğini belirtti.

Şoygu, ABD'li paralı savaşçıların Ukrayna'nın doğusundaki Avdeyevka ve Krasniy Liman şehirlerinde provokasyona hazırlandığını söyleyerek "Burada tanımlanamayan kimyasal bileşenlere sahip rezervuarlar teslim edildi." ifadesini kullandı.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, ABD'li paralı savaşçıların konutları ve önemli sosyal tesisleri askeri olarak donattığını öne sürdü.

AA / Ali Cura - Son Dakika Haberleri

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