Rusya: ABD gemileri, Karadeniz'deki kalış sürelerini sınırlayan Montrö Sözleşmesi'ne bağlı olmalı
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Rusya: ABD gemileri, Karadeniz'deki kalış sürelerini sınırlayan Montrö Sözleşmesi'ne bağlı olmalı

Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel
Rusya: ABD gemileri, Karadeniz'deki kalış sürelerini sınırlayan Montrö Sözleşmesi'ne bağlı olmalı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Karadeniz'e girecek ABD gemilerinin, Karadeniz'deki kalış sürelerini sınırlayan Montrö Sözleşmesi'ne bağlı olmaları gerektiğini söyledi.

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Karadeniz'e girecek ABD gemilerinin, Karadeniz'deki kalış sürelerini sınırlayan Montrö Sözleşmesi'ne bağlı olmaları gerektiğini söyledi.

Gruşko, Rus haber ajansı İnterfaks'a yaptığı açıklamada, ABD'ye ait iki savaş gemisinin, Türk Boğazlarından Karadeniz'e çıkışı için Türkiye'ye diplomatik bildirimde bulunmasını değerlendirdi.

NATO ülkelerinin Karadeniz'deki faaliyetlerinin son dönemde arttığını savunan Gruşko, "Bu tür faaliyetlerin, Karadeniz'e kıyısı olmayan ülkelerin gemileri için sınırlamaları ve kalış sürelerini belirleyen Montrö Sözleşmesi hükümlerine sıkı sıkıya bağlı olarak yürütülmesi önemlidir." dedi.

Gruşko, Karadeniz'de güvenliği sağlama sorumluluğunun, Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerce sağlanması gerektiğini vurgulayarak, "Karadeniz'de güvenliği sağlama sorumluluğunun, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü de dahil olmak üzere, bunun için gerekli tüm araçları yaratan Karadeniz devletlerine ait olduğunu varsaymaya devam ediyoruz." yorumunda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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