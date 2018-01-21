Rusya: "Abd Askerlerinin Suriye'de Kalma Hakkı Yok"

Rusya Devlet Başkanının Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Suriye yönetimi izin vermeden ABD askerlerinin Suriye'de kalma hakkının olmadığını belirtti.

Rus haber ajansı RİA Novosti'ye konuşan Lavrentyev, "Yaklaşımımız tamamen bellidir. Ülke yönetiminin izni vermemesi halinde Amerikalı askeri birlikleri egemen devletin topraklarında kalmamalı" dedi.

Öte yandan Lavrentyev, ABD'nin 29-30 Ocak tarihlerinde Soçi'de yapılacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresine gözlemci olarak katılmasını ümit ettiklerini de kaydetti. - Kaçmaz