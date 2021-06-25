Rusya, 8 bölgeye daha zorunlu aşılama kuralı getirdi
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Rusya, 8 bölgeye daha zorunlu aşılama kuralı getirdi

Rusya, 8 bölgeye daha zorunlu aşılama kuralı getirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rusya'da yeniden artışa geçen korona virüs vakaları ve halkın aşılara rağbet etmemesi nedeniyle 8 bölgede daha belirli kategorilerde zorunlu aşılama şartı getirildi.

Rusya'da yeniden artışa geçen korona virüs vakaları ve halkın aşılara rağbet etmemesi nedeniyle 8 bölgede daha belirli kategorilerde zorunlu aşılama şartı getirildi.

Rusya'da günlük vaka sayılarının 20 bini geçmesi ve halkın korona virüs aşılarına ilgi göstermemesi nedeniyle kritik bölgeler için yeni kurallar getirilmeye devam ediliyor. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova alınan yeni kararlar ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Popova, vaka sayılarının arttığı 8 bölgede bazı meslek grupları için aşılama şartı getirildiğini duyurdu. Ülkenin bazı bölgelerinde vaka sayılarının tırmanışa geçtiğini vurgulayan Popova, "Şu anda hemen hemen tüm bölgelerde farklı yoğunluklarda bir büyüme dinamiği söz konusu. Bugün itibarıyla salgın durumuna bağlı olarak mesleki risk grupları için zorunlu aşılama, ülkenin 10 bölgesinde uygulanıyor. Pazartesi gününden itibaren 8 bölgeyi daha bu listeye dahil ediyoruz" dedi.

En fazla vakanın "nüfusun en aktif kesimi" olarak adlandırılan 20-39 yaş grubunda tespit edildiğini kaydeden Popova, bu yaş aralığındaki vaka sayılarının diğer yaş gruplarına oranla daha çok artış gösterdiğine işaret etti. Popova yalnızca Yakutistan bölgesinde vaka eğrinin aşağıya doğru seyrettiğinin altını çizdi.

Ülkede daha önce başkent Moskova, Moskova bölgesi, St. Petersburg, Tula, Sahalin, Yakutistan, Nenets Özerk Bölgesi, Leningrad, Kuzbass, Kuban ve Tver için belirli kategorilerdeki vatandaşlar için zorunlu aşılama getirilmişti.

VAKA SAYILARI 20 BİNİN ÜZERİNDE

Rusya Korona Virüs ile Mücadele Merkezine göre ülke genelinde son 24 saatte 20 bin 393 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 5 milyon 409 bin 88'e yükseldi. Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 601 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı ise 132 bin 64'e ulaştı. Son 24 saatte iyileşenlerin sayısının yeni vaka sayısının altında kaldığı ülkede 14 bin 24 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu. İyileşenlerin toplam sayısı ise 4 milyon 929 bin 639 olarak açıklandı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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