Rusya, 5 Polonyalı diplomatı sınır dışı etme kararını nota ile Polonya'ya bildirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rusya, 5 Polonyalı diplomatı sınır dışı etme kararını nota ile Polonya'ya bildirdi

Rusya, 5 Polonyalı diplomatı sınır dışı etme kararını nota ile Polonya'ya bildirdi
Anadolu Ajansı / Ali Cura - Haberler | Güncel

Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği 5 Polonyalı diplomatı sınır dışı etme kararını, nota ile Polonya'ya bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği 5 Polonyalı diplomatı sınır dışı etme kararını, nota ile Polonya'ya bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Polonya'nın Moskova Büyükelçisi Kşiştof Krayevskiy'in bakanlığa çağrılarak nota verildiği belirtildi.

Polonya'nın bir süre önce, "absürt'" bir şekilde ABD ile dayanışma bahanesiyle 3 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ettiği hatırlatılan açıklamada, bu temelsiz kararın sert bir şekilde protesto edildiği ifade edildi.

Varşova'nın bilinçli olarak ikili ilişkilerin bozulması ve yıkılmasına yönelik yol izlediği belirtilen açıklamada, son yıllarda Polonyalı yetkililerin Rusya ile temaslarını nerdeyse dondurduğunu ve ülkede Rus karşıtı kampanyaların yürütüldüğü savunuldu.

Açıklamada, "Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet ilkesine dayalı olarak, Polonya'nın Rus diplomatları sınır dışı etme yönündeki eylemlerine cevap olarak Polonya'nın Moskova Büyükelçiliğindeki 5 çalışanı 'istenmeyen kişi' ilan etti." ifadeleri kullanıldı.

Polonyalı diplomatların Rusya'yı 15 Mayıs'a kadar terk etmesi istendi.

Polonya 3 Rus diplomatı sınır dışı kararı almıştı

15 Nisan'da Polonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Varşova Büyükelçiliğinde görevli 3 Rus diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini ve haklarında sınır dışı edilme kararı alındığını duyurmuştu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu diplomatların, diplomatik sınırları ihlal ederek Polonya'ya zarar veren faaliyette bulundukları belirtilmiş, Polonya'nın, ABD'nin Rusya'ya karşı aldığı kararlarla ilgili ABD ile tamamen dayanışma içinde olduğu kaydedilmişti.

16 Nisan'da Rusya Dışişleri Bakanlığı da Rusya'dan 5 Polonyalı diplomatın sınır dışı edileceğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

Rusya, 10 Amerikalı diplomatı sınır dışı etme kararını nota ile ABD'ye iletti
Rusya, 10 Amerikalı diplomatı sınır dışı etme kararını nota ile ABD'ye iletti
Rusya 2025'te kendi uzay istasyonunu kurmayı hedefliyor
Rusya 2025'te kendi uzay istasyonunu kurmayı hedefliyor
Roketsan'dan Rusya'nın Türk SİHA'larını hedef almasına misilleme: Pantsir tam isabetle vuruldu
Roketsan'dan Rusya'nın Türk SİHA'larını hedef almasına misilleme: Pantsir tam isabetle vuruldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Engin Altay Derya Yanık Mustafa Şentop
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Burak Sergen Seren Serengil
Spor Muslera Fatih Terim Ünal Karaman Yılmaz Vural Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Rusya, 5 Polonyalı diplomatı sınır dışı etme kararını nota ile Polonya'ya bildirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 13:38:05. #1.16#

title