Rusya 5 Polonyalı diplomatı "istenmeyen adam" ilan etti
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Rusya 5 Polonyalı diplomatı "istenmeyen adam" ilan etti

Rusya 5 Polonyalı diplomatı 'istenmeyen adam' ilan etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Rusya, Polonyalı 5 diplomatı "istenmeyen adam" ilan etti.

Rusya, Polonyalı 5 diplomatı "istenmeyen adam" ilan etti.

Polonya'nın 3 Rus diplomatı sınır dışı etme kararının ardından Polonya'nın Moskova Büyükelçisi Krzysztof Krajewski, Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Bakanlıkta yapılan görüşmeler sonucu Rusya, Polonya'ya nota verdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından görüşmenin ardından yapılan açıklamada "Polonya'nın, Rus diplomatların sınır dışı edilmesini içeren provokatif eylemlerine karşılıklılık ilkesine dayanarak, Rusya Federasyonu'ndaki Polonya Büyükelçiliğinin 5 çalışanı istenmeyen adam ilan edildi. Rusya topraklarını 15 Mayıs 2021'de gün bitmeden terk etmeleri gerekiyor" denildi.

Açıklamada Varşova'nın, ABD'nin Rusya'ya karşı aldığı yaptırım kararına destek amaçlı 3 Rus diplomatı "istenmeyen adam" ilan etme kararı eleştirilerek, "Varşova'nın ikili ilişkilerimizi daha da bozma ve tahrip etme sürecini sürdürdüğünün bir başka teyididir. Büyük çaplı Rusya karşıtı enformasyon kampanyaları yürütüldü" denilerek aynı zamanda Polonya'nın Rusya karşıtı politikaları eleştirildi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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