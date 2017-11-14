Rusya, 45 Milyon Ton Tahıl İhraç Edecek

– Rusya Tarım Bakan Yardımcısı Cambular Hatuov, Rusya Tarım Bakanlığının 2017-2018 tarım yılı için tahıl ihracat tahminini 45 milyon ton seviyesinde doğruladığını söyledi.



Rus haber ajansı TASS'ta yer alan haberde Hatuov, "Ülke çapına gelince Tarım Bakanlığının tahminine göre gelecek Temmuz ayına kadar 45 milyon ton tahıl ihraç edilecek. Sibirya Federal Okrugundan sadece tahıl fazlası götürülecek, bunun hacmi bir milyon tonu aşmayacak" dedi.



Bilindiği üzere Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, 2017-2018 tarım yılında Rusya'dan 45 milyon ton tahıl ihraç edileceğini ve böylelikle Rusya'nın buğday ihracatı açısından dünya lideri konumuna gelebileceğini kaydetmişti. 30 Haziran'da sona eren geçen tarım yılında ise Rusya 21.7 milyon tonu buğday rekor düzeyde 35.5 milyon tahıl ihraç etmişti. - Moskova