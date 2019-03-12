Rusya, 3 Nükleer Denizaltı İnşa Edecek

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 2019 yılı içerisinde üç nükleer denizaltı üretiminin tamamlanacağını söyledi. Rusya'nın Severodvinsk şehrinde kurmayları ve askeri sanayinin önde gelen yöneticileri ile birlikte toplantı gerçekleştiren Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya savunma gücü adına önemli bir açıklamada bulundu. Şoygu, Rusya'nın deniz gücü yatırımlarının bu yıl zirveye çıkacağını söyleyerek, "Denizaltılarımızın inşasının tamamlanması ve Rusya Savunma Bakanlığı'na teslim edilmesi Rusya Savunma Sanayiinin temel görevlerinden biridir. Bu yıl bu çalışmaların tümü tamamlanmalı. Bunlar bizim potansiyelimizi arttıracak, deniz ve okyanuslardaki konumumuzu güçlendirecek" dedi. Şoygu, toplantıda üretimi bu yıl içi tamamlanması planlanan 3 denizaltının nükleer enerji ile çalışacağını, diğer 4 denizaltının ise akaryakıt ve elektrik enerjisi ile güçlendirilerek çalışacağını ifade etti.

(İHA)

Kaynak: İHA