Rusya, 25 vatandaşını Kazakistan'dan tahliye etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya, 25 vatandaşını Kazakistan'dan tahliye etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Kazakistan'a KGAÖ barış güçleri kapsamında Rus birliklerini nakliye eden Rusya Savunma Bakanlığı, Almatı'da kayak merkezinde tatilde oldukları belirtilen 25 Rus vatandaşını askeri nakliye uçağıyla Moskova'ya getirdiklerini açıkladı.

Kazakistan'a KGAÖ barış güçleri kapsamında Rus birliklerini nakliye eden Rusya Savunma Bakanlığı, Almatı'da kayak merkezinde tatilde oldukları belirtilen 25 Rus vatandaşını askeri nakliye uçağıyla Moskova'ya getirdiklerini açıkladı. Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in bugün Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

Savunma Bakanlığı, 25 Rus turistin, Almatı Havalimanı'nın ülkedeki şiddet olayları nedeniyle kapanmasından sonra Rus birliklerine başvurduğunu ve Moskova'ya askeri uçakla getirildiğini belirtti.

TOKAYEV İLE PUTİN TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Rusya Devlet Başkanlığından bugün yapılan açıklamada, Vladimir Putin ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'le telefonla görüştü. Telefon görüşmesinin içeriğine dair yapılan açıklamada; Tokayev'in, Ermenistan'ın başkanlık yaptığı KGAÖ Konseyi ülkelerle video konferans toplantısı istediğini belirtti.

Kremlin, Putin'in birkaç gün içinde yapılması planlanan ve KGAÖ ülkelerinin (Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan, Tajikistan, Belarus) katılacağı video konferansın yapılmasına destek verdiğini açıkladı.


Rusya, 25 vatandaşını Kazakistan'dan tahliye etti

Rusya, 25 vatandaşını Kazakistan'dan tahliye etti

Rusya, 25 vatandaşını Kazakistan'dan tahliye etti

Rusya, 25 vatandaşını Kazakistan'dan tahliye etti

Rusya'dan gövde gösterisi! Kazakistan'a gönderilen askerlerin görüntülerini paylaştılar

Rusya'dan gövde gösterisi! Kazakistan'a gönderilen askerlerin görüntülerini paylaştılar

 Almatı'da silah sesleri! Cumhurbaşkanı Tokayev'in 'vur' emri verdiği Kazakistan'da tansiyon düşmüyor

Almatı'da silah sesleri! Cumhurbaşkanı Tokayev'in "vur" emri verdiği Kazakistan'da tansiyon düşmüyor

 Kazakistan'daki Rus askerlerine komutanlık eden Serdyukov ile ilgili dikkat çeken detay! Kritik bölgelerde rol oynamış

Kazakistan'daki Rus askerlerine komutanlık eden Serdyukov ile ilgili dikkat çeken detay! Kritik bölgelerde rol oynamış

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title