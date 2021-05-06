Rusya, 2020'de rezervlerinde dolar ve avronun payını azalttı

Rusya Merkez Bankası, doların rezervlerindeki payını 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 24,5'ten yüzde 21,2'ye, avronun payını da yüzde 30,8'den yüzde 29,2'ye düşürdü.