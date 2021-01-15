Rusya, 2020'de 29,4 milyar dolarlık tarım ihracatı yaptı

Rusya'nın 2020'de tarım ürünleri ihracatı bir önceki yıla kıyasla yüzde 20 artarak 29,4 milyar dolara çıkarken, ihracatta Türkiye'nin payı ise yüzde 10,7 oldu.

Rusya'nın 2020'de tarım ürünleri ihracatı bir önceki yıla kıyasla yüzde 20 artarak 29,4 milyar dolara çıkarken, ihracatta Türkiye'nin payı ise yüzde 10,7 oldu.

Rusya Tarım Bakanlığı'na bağlı "Agroeksport" merkezinden yapılan açıklamada, ülkenin buğday ihracatının geçen yıl 2019'a göre yüzde 29 artarak 10 milyar dolara yükseldiği belirtildi.

Söz konusu dönemde, yağ türünden ürünlerin ihracatının yüzde 20 artarak 4,7 milyar dolara, et ve süt ürünleri ihracatının da yüzde 41 artarak 1,1 milyar dolara çıktığı kaydedildi.

Rusya'nın tüm tarım ürünleri ihracatının 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 20 artarak 29,4 milyar dolara çıktığı bilgisine yer verilen açıklamada, Çin'in yüzde 13,7 payla Rusya'nın tarım ürünleri ihracatında ana müşterisi olduğu hatırlatıldı.

Ülkenin ihracatında Avrupa Birliği'nin yüzde 11,3 paya sahip olduğunun kaydedildiği açıklamada, Türkiye'nin payının ise yüzde 10,7 olduğu bildirildi.

Açıklamada, Türkiye'ye yönelik tarım ürünleri ihracatının bir önceki yıla kıyasla yüzde 26 artarak 3,1 milyar dolara yükseldiği bilgisine de yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay