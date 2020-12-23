Rusya 2 Kolombiyalı diplomatı istenmeyen kişi ilan etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Rusya 2 Kolombiyalı diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

23.12.2020 12:55 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:58
Rusya 2 Kolombiyalı diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

Rusya, Kolombiya'nın Moskova Büyükelçiliğinde görevli 2 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.

Rusya, Kolombiya'nın Moskova Büyükelçiliğinde görevli 2 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kolombiya Büyükelçisi Alfonso Pedro Lasaro'nun Bakanlığa çağırıldığı, Rusya'nın Bogota Büyükelçiliğindeki 2 diplomatın ülkeden gönderilmesinin protesto edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu adım, Rusya ile Kolombiya arasındaki geleneksel dostane ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkilerin ruhuna uymuyor. Mütekabiliyet ilkesinden yola çıkarak Rus tarafı Moskova'daki Kolombiyalı 2 diplomatı istenmeyen kişi ilan etti." ifadesi kullanıldı.

Dün Kolombiya, Rusya'nın Bogota Büyükelçiliğinde görevli 2 diplomattan ülkede "uygunsuz faaliyetler" içinde olduklarını öne sürerek ülkeyi terk etmesini istemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Berk Oktay İrem Derici Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Ryan Babel Sergen Yalçın Mbwana Samatta Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk Göztepe İngiltere Barcelona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rusya 2 Kolombiyalı diplomatı istenmeyen kişi ilan etti | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 12:59:50. #1.15#
title