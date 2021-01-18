Rusya, 2 Hollandalı diplomatı sınır dışı etme kararı aldı
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Rusya, 2 Hollandalı diplomatı sınır dışı etme kararı aldı

18.01.2021 15:29 | Son Güncelleme: 18.01.2021 15:32
Rusya, 2 Hollandalı diplomatı sınır dışı etme kararı aldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hollanda'nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan 2 diplomatın sınır dışı edilmesine karar verildiğini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hollanda'nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan 2 diplomatın sınır dışı edilmesine karar verildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hollanda'nın geçen sene 2 Rus diplomatını "istenmeyen kişi" ilan ettiği hatırlatılarak, bunun "düşmanca" ve "kışkırtıcı" adım olduğu belirtildi.

Açıklamada, Hollanda'nın Moskova Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Yoost Rayntes'in bakanlığa çağrıldığı aktarılarak, "Rusya tarafı, mütekabiliyet gereği Hollanda'nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan iki diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Diplomatların iki hafta içinde ülkeyi terk etmeleri gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

Hollanda, 10 Aralık 2020'de, "casusluk" yaptıkları gerekçesiyle 2 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.

Rus diplomatların sınır dışı edilmesi

Çekya 6 Haziran 2020'de, Slovakya ise 10 Ağustos 2020'de ikişer Rus diplomatı "casusluk" şüphesiyle sınır dışı etmişti.

Norveç 18 Ağustos 2020'de, Avusturya da 24 Ağustos 2020'de birer Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.

Son iki senede toplam 6 Rus diplomatı sınır dışı eden Bulgaristan ise 23 Eylül 2020'de iki Rus diplomatı ve 18 Aralık 2020'de Rusya'nın Sofya Büyükelçiliğindeki Askeri Ataşeyi istenmeyen kişi ilan etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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