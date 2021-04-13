Rusya, 2 askeri birlik ve 3 hava indirme birliğini batıdaki sınırlarına konuşlandırdı
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Rusya, 2 askeri birlik ve 3 hava indirme birliğini batıdaki sınırlarına konuşlandırdı

Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel
Rusya, 2 askeri birlik ve 3 hava indirme birliğini batıdaki sınırlarına konuşlandırdı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 2 Rus askeri birliği ile 3 hava indirme birliğinin ülkesinin batıdaki sınırlarına konuşlandırıldığını bildirdi.

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 2 Rus askeri birliği ile 3 hava indirme birliğinin ülkesinin batıdaki sınırlarına konuşlandırıldığını bildirdi.

Savunma Bakanı Şoygu, Rusya'nın Severomorsk kentinde yetkililerle yaptığı toplantıda, ABD ve NATO'nun askeri eylemleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD ve NATO'nun Rusya'ya karşı tehdit içeren askeri eylemlerde bulunduğunu belirten Şoygu, "Amerikan askeri birlikleri, Kuzey Amerika'daki bölgelerden Atlantik üzerinden Avrupa'ya sevk ediliyor. Askeri birliklerin Avrupa'da Rusya sınırlarına doğru hareketliliği devam ediyor. Birliklerin büyük kısmı Karadeniz ve Baltık bölgesinde bulunuyor." dedi.

Şoygu, ABD ve NATO'ya ait 40 bin asker ve 15 bin askeri teçhizatın Rusya sınırlarına yakın bölgelerde konuşlandırılmasının beklendiğini kaydetti.

"Rusya, ABD ve NATO'un tehditlerine karşı önlemler aldı"

ABD'nin Rusya sınırlarında keşif çalışmalarını ve Arktika'da askeri kapasitesini artırdığına da dikkati çeken Şoygu, Rusya'nın buna karşı gerekli önlemler aldığını belirtti.

Şoygu, "Kış dönemindeki eğitim ve denetim organizasyonları çerçevesinde Batı ve Güney askeri bölgelerindeki birliklerin savaşa hazırlık durumuna ilişkin ani denetimler yapıldı. Üç hafta içinde 2 askeri birlik ve 3 hava indirme birliği, askeri eğitimlerin yapıldığı Rusya'nın batı sınırlarına başarıyla konuşlandırıldı." ifadesini kullandı.

Söz konusu birliklerin tatbikatlarda yer aldığı ve savaşa hazır olduğunu vurgulayan Şoygu, Rus Kuzey Filosu'nun, Arktika'daki tehditlere karşı koyma kapasitesinin artırılması yönünde çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Şoygu, Rus ordusundaki tüm denetim organizasyonlarını iki hafta içinde sonlandırmayı planladıklarını ifade etti.

Rusya'da askeri güçlerin savaşa hazırlık durumuna ilişkin denetimler

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, 6 Nisan'da Rus askeri güçlerinin savaşa hazırlık durumuna ilişkin denetimlere başladıklarını ve ülkenin çeşitli bölgelerinde poligonlarda taktik tatbikatların yapılacağını duyurmuştu.

Söz konusu eğitim planı kapsamında, nisanda 4 bin 48 askeri tatbikatın yapılacağı belirtilmişti.

Rusya'nın Hazar Denizi'ndeki filoya ait 15 savaş gemisini Rus askeri güçlerinin denetimleri çerçevesinde Karadeniz'e gönderdiği bildirilmişti.

Ukrayna-Rusya sınırında gerginlik

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin askeri tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına birlik sevkiyatı yaptığını açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya'nın kendi toprakları içinde silahlı kuvvetlerini kendi takdirine bağlı olarak hareket ettirdiğini ve bunun hiç kimse için tehdit içermediğini ifade etmişti.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde, sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana çatışmalar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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