Rusya 2 Alman diplomatı sınır dışı etme kararı aldı
Rusya, Almanya’nın, ağustos ayında Berlin'de Gürcistan vatandaşı bir kişinin öldürülmesi nedeniyle Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğinde çalışan iki görevliyi sınır dışı etme kararına karşı misilleme yapacağını duyurdu.
12.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:16
Rusya, Almanya'nın, ağustos ayında Berlin'de Gürcistan vatandaşı bir kişinin öldürülmesi nedeniyle Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğinde çalışan iki görevliyi sınır dışı etme kararına karşı misilleme yapacağını duyurdu.
Rusya, Moskova'daki Alman Büyükelçiliği'nde görevli iki Alman diplomatın ülkeyi terk etmesini istediğini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com