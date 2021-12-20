Almanya'dan, Rusya'nın 2 Alman diplomatını "istenmeyen kişi" ilan etmesine tepki

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Almanya'nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan 2 diplomatı istenmeye kişi ilan etme kararını eleştirerek, bu adımın sürpriz olmadığını ancak Alman hükümeti açısından tamamen asılsız olduğunu belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanlığının Almanya'nın Moskova Büyükelçisine 2 büyükelçilik mensubunun istenmeyen kişi ilan ettiğini bildirildiği ifade edildi.

Rus tarafının bu kararın mütekabiliyet gereği alındığı bilgisini paylaştığı aktarılan açıklamada, "Bu adım sürpriz değil ancak Alman hükümeti açısından tamamen sebepsizidir." ifadesi kullanıldı.

Alman hükümetinin 15 Aralık'ta verdiği tepkinin, Berlin Yüksek Eyalet Mahkemesinin Tiergarten Parkı'ndaki cinayetin Rus devlet kurumları adına işlendiğine ilişkin kararına uygun olduğu vurgulanan açıklamada, bunun Almanya'nın egemenliğini ağır bir şekilde zedelediğine dikkat çekildi.

Açıklamada, Almanya'nın, Rusya ile uluslararası hukuk ve karşılıklı saygı temelinde görüş alışverişinde bulunmak istediğini, Rusya Dışişleri Bakanlığının bugün verdiği kararın iki ülke arasındaki ilişkiye yeniden sıkıntı verdiği kaydedildi.

Berlin'de Tiergarten Parkı'nda işlenen cinayet

Rus ve Gürcistan vatandaşlığına sahip olan Tornike K, 23 Ağustos'ta Moabit semtindeki Tiergarten Parkı'nda silahla vurularak öldürülmüştü.

Cinayet zanlısı Rus vatandaşı Vadim K, gözaltına alınmış, olayda kullanılan silah ele geçirilmişti.

Berlin Yüksek Eyalet Mahkemesinin 15 Aralık'ta açıkladığı kararda, Vadim K'ye ömür boyu hapis cezası verilmişti.

Başsavcılık iddianamesinde, bu suçun Rusya devlet kurumlarının talimatıyla işlendiği sonucuna varıldığını söylemiş, mahkeme de bu görüşe katılmıştı. Bunun üzerine Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğinde çalışan 2 Rus diplomatik personelin "istenmeyen kişi" ilan edildiğini açıklamıştı.

Alman basınında, Tornike K'nin birçok isim kullandığı belirtilerek, öldürülen kişinin Berlin'de yaşadığı sırada Zelimhan K. ismini kullandığı, Rus istihbaratınca da bu isimle bilindiği ifade edilmişti.

Almanya'da 2016 sonundan itibaren mülteci olarak yaşayan Tornike K'nin Çeçenistan'da Rusya'ya karşı mücadele ettiği ileri sürülmüştü.

AA / Erbil Başay - Son Dakika Haberleri

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