Rusya, 1 Rumen diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti
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Rusya, 1 Rumen diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

Rusya, 1 Rumen diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti
Anadolu Ajansı / Ali Cura - Haberler | Güncel

Rusya, mütekabiliyet gereği Romanya'nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.

Rusya, mütekabiliyet gereği Romanya'nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Romanya'nın Moskova Büyükelçisi Cristian Istrate'ye bakanlığa çağrılarak nota verildi.

Romanya Büyükelçiliğinde çalışan bir askeri ataşe yardımcısının "istenmeyen kişi" ilan edildiği belirtilen açıklamada, diplomatın 72 saat içinde Rusya'yı terk etmesi istendi.

Açıklamada, "Rusya tarafından atılan adım, Romanya tarafının temelsiz bir şekilde, 26 Nisan'da Rusya'nın Bükreş Büyükelçiliğinde çalışan askeri ataşe yardımcısını istenmeyen kişi ilan etmesine cevap olarak atılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

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