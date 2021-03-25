Rusya, 1 Nisan'da 6 ülkeyle uçuşları başlatıyor
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Rusya, 1 Nisan'da 6 ülkeyle uçuşları başlatıyor

Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel
Rusya, 1 Nisan'da 6 ülkeyle uçuşları başlatıyor

Rusya, 1 Nisan'da Almanya, Sri Lanka, Venezuela, Suriye, Tacikistan ve Özbekistan ile uçuşları karşılıklı olarak başlatma kararı aldı.

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Rusya, 1 Nisan'da Almanya, Sri Lanka, Venezuela, Suriye, Tacikistan ve Özbekistan ile uçuşları karşılıklı olarak başlatma kararı aldı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, Almanya, Sri Lanka, Venezuela, Suriye, Tacikistan ve Özbekistan ile uçak seferlerinin karşılıklı olarak 1 Nisan itibarıyla başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, Küba ile uçak seferlerinin de haftada 7'ye çıkartılacağı aktarıldı.

Son 24 saatte 9 binin üzerinde Kovid-19 vakası

Rusya'da, son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 9 bin 221 artarak 4 milyon 492 bin 692'ye, ölenlerin sayısı 393 artışla 96 bin 612'ye çıktı.

Son 24 saatte 10 bin 881 kişinin sağlığına kavuşmasıyla da iyileşen sayısı 4 milyon 109 bin 281'e ulaştı.

Üçüncü Rus yapımı aşı üretilmeye başlandı

Rusya Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanlığı, ülkedeki Çumakov Merkezi'nin geliştirdiği "KoviVak" aşısının halkın kullanımı için üretilmeye başlandığını bildirdi.

Yılda 10 milyon doz üretilmesi planlanan aşının, en kısa zamanda ülkedeki bölgelere ulaştırılacağı kaydedildi.

Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Pavel Pugaçyov, ülkede geliştirilen 3 Rus aşısının da eşit oranda etkili olduğunu ileri sürdü.

Rusya'da Kovid-19 ve aşılama süreci

Rusya'da ilk Kovid-19 vakası 31 Ocak 2020'de, virüs nedeniyle ilk ölüm de 19 Mart 2020'de kayıtlara geçmişti.

Ülkede, 24 Aralık 2020'de 29 bin 935 kişide virüsün tespit edilmesiyle "en yüksek" günlük vaka sayısı, 635 kişinin hayatını kaybetmesiyle "en yüksek günlük can kaybı sayısı" kaydedilmişti.

Rusya'da Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği "Sputnik V" (GamKovidVak), Vektör Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen "EpiVakKorona" ile Çumakov Merkezi'nin geliştirdiği "KoviVak" aşıları daha önce tescillenmişti.

Ülkede, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 18 Ocak'ta kitlesel aşılama süreci "Sputnik V" aşısıyla başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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