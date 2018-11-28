Rusya 1 Milyar Euro Değerinde Eurobond'u Satışa Sundu

Rusya Maliye Bakanı, yıllık yüzde 3 gelire sahip 1 milyar euro değerinde eurobondları satışa sunduklarını açıkladı.

Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına göre, bir tahvil fiyatı nominal değerinin yüzde 99.221'i kadar belirlendi. Yıllık ödeme ile kupon gelirinin oranı yıllık yüzde 2.875 olarak belirlendi ve bu da yıllık yüzde 3'lük ödemeye tekabül ediyor.

2025 yılında ödeme ile tahvillerin ilk baştaki gelir düzeyi yıllık yüzde 3 seviyesindeydi. Fakat başvuru alımlarında yıllık yüzde 2,875-3'e düşürüldü. Organizatör "VTB Capital" oldu. - Moskova