Rusya, 1 Mayıs'tan İtibaren Türk Domateslerine Kısıtlamaları Kaldırıyor

Rusya, 1 Mayıs'tan İtibaren Türk Domateslerine Kısıtlamaları Kaldırıyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi (Rosselhoznadzor), Rusya'nın 1 Mayıs'tan itibaren tüm herkese domates sevkiyatlarına izin vereceğini duyurdu.

Rusya, 1 Mayıs'tan İtibaren Türk Domateslerine Kısıtlamaları Kaldırıyor

Siyamend Kaçmaz/ Moskova Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi (Rosselhoznadzor), Rusya'nın 1 Mayıs'tan itibaren tüm herkese domates sevkiyatlarına izin vereceğini duyurdu.

Rosselhoznadzor tarafından yapılan açıklamada, "Rosselhoznadzor, Türkiye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın garantisi altında 1 Mayıs 2018'den itibaren Türkiye'de üretilen domateslere işletme kısıtlaması olmadan Rusya'ya sevkiyat yapmalarına izin verileceğini açıklıyor" denildi. 

Rusya'ya yıllık 50 bin tonluk kotanın kaldırılıp kaldırılmayacağı ise kesinleştirilmedi.

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