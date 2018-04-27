Rusya, 1 Mayıs'tan İtibaren Türk Domateslerine Kısıtlamaları Kaldırıyor

Siyamend Kaçmaz/ Moskova Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi (Rosselhoznadzor), Rusya'nın 1 Mayıs'tan itibaren tüm herkese domates sevkiyatlarına izin vereceğini duyurdu.

Rosselhoznadzor tarafından yapılan açıklamada, "Rosselhoznadzor, Türkiye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın garantisi altında 1 Mayıs 2018'den itibaren Türkiye'de üretilen domateslere işletme kısıtlaması olmadan Rusya'ya sevkiyat yapmalarına izin verileceğini açıklıyor" denildi.

Rusya'ya yıllık 50 bin tonluk kotanın kaldırılıp kaldırılmayacağı ise kesinleştirilmedi.