Rusy ile Norveç arasında gerilim: Norveçli diplomat sınır dışı edilecek
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Rusy ile Norveç arasında gerilim: Norveçli diplomat sınır dışı edilecek

Norveç Dışişleri Bakanlığı'nın casusluk iddiasıyla bir Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almasının ardından, Rusya'nın Norveçli bir diplomatı sınır dışı edebileceği kaydedildi.

Rusy ile Norveç arasında gerilim: Norveçli diplomat sınır dışı edilecek
28.08.2020 12:35 | Son Güncelleme: 28.08.2020 12:35

Norveç Dışişleri Bakanlığı'nın casusluk iddiasıyla bir Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almasının ardından, Rusya'nın Norveçli bir diplomatı sınır dışı edebileceği kaydedildi. Norveç Büyükelçiliğine ait bir aracın, Rusya Dışişleri Bakanlığı binasına geldiği ifade edildi.

Rusya ile Norveç arasında diplomatik gerilim yaşanıyor. Norveç polisi, 15 Ağustos'ta 'ülkenin çıkarlarına zarar verebilecek' gizli bilgileri yabancı bir ülkeye vermekle suçlanan 50 yaşındaki bir kişiyi gözaltına aldı. Norveçli olduğu belirtilen söz konusu kişinin bir Rus istihbarat yetkilisi ile görüştüğü öne sürüldü. Norveç Dışişleri Bakanlığı'nın olayla ilgili olarak bir Rus diplomatı ülkeden sınır dışı etme kararı aldığı belirtildi. Diplomatın, 'diplomatik statüyle bağdaşmayan' bir şekilde hareket ettiği ve Rusya Büyükelçiliği ticaret departmanında çalıştığı ifade edildi. Norveç'in bu kararının ardından, Rusya'nın Norveçli bir diplomatı sınır dışı edebileceği kaydedildi. Norveç Büyükelçiliği'ne ait bir aracın, Rusya Dışişleri Bakanlığı binasına geldiği duyuruldu.

BENZER BİR OLAY AVUSTURYA İLE DE YAŞANMIŞTI

Moskova yönetimi, Avusturya hükümetinin, casusluk yaptığı iddiasıyla bir Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan ederek sınır dışı edilmesine karar vermesine yanıt olarak, Avusturyalı bir diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan ettiğini ve sınır dışı edeceğini açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Avusturya hükümetinin Rus diplomatı casusluk iddiasıyla sınır dışı edeceğini açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Peskov, Avusturya hükümetine karşı 'simetrik bir yanıt' verileceğini ifade etmişti.


Kaynak: DHA

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