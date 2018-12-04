Rüşvetle Suçlanan İngiliz Vatandaşı Hindistan'a İade Edildi

YENİ Hindistan, askeri helikopter ihalesinde Hint yetkililere rüşvet verdiği iddia edilen bir İngiliz vatandaşını, suçluların iadesi anlaşması kapsamında yargılamak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nden getirdiğini açıkladı.

Hindistan Federal Soruşturma Ajansı'ndan yapılan açıklamada, 670 milyon dolar bedelli ihaleyi kazanmak için İtalyan savunma şirketi Finmeccanica adına yetkililere rüşvet dağıttığı öne sürülen Christian James Michel adlı İngiliz vatandaşının Dubai'den Hindistan'a getirildiği belirtildi.

12 adet personel taşıyıcı helikopter alımı için 2014 yılında açılan ihaleyi İtalyanın Finmeccanica adlı şirketi kazanmıştı.

İhale, rüşvet iddiaları nedeniyle iptal edilmişti.

Başsavcılık 2016 yılında yayımladığı iddianamede, Michel'i, Finmeccanica'nın İngiltere'deki bağlı kuruluşu üzerinden yetkililere para transfer ettiğini ileri sürmüştü.

Michel geçen yıl Dubai'de gözaltına alınmıştı.