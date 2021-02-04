Rüşvet teklifinin şok eden ses kayıtları ortaya çıktı
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Rüşvet teklifinin şok eden ses kayıtları ortaya çıktı

04.02.2021 15:06 | Son Güncelleme: 04.02.2021 15:38

Rüşvet teklifinin şok eden ses kayıtları ortaya çıktı Polislere böyle rüşvet teklif etti Polisin gururlandıran cevabı: "O parayı biz kazanamayız ama o parayla şeref diye bir şey kalmaz" Vatandaşların kredi kartı ve banka hesaplarını ele geçirerek on binlerce liralık vurgun yapan ve...

Rüşvet teklifinin şok eden ses kayıtları ortaya çıktı

Polislere böyle rüşvet teklif etti

Polisin gururlandıran cevabı: "O parayı biz kazanamayız ama o parayla şeref diye bir şey kalmaz"

KOCAELİ - Vatandaşların kredi kartı ve banka hesaplarını ele geçirerek on binlerce liralık vurgun yapan ve kendisini yakalayan polislere rüşvet teklif eden şansın o anlara ilişkin ses kayıtları ortaya çıktı. 300 bin TL para ile teknesini teklif eden zanlıya polis, "O parayı biz kazanamayız ama o parayla şeref diye bir şey kalmaz" cevabını verdi. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların kredi kartı ve banka hesaplarını ele geçirerek on binlerce lira vurgun yapan Orhan K. isimli şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şahsın, Bayramoğlu'nda bir villada ikamet ettiği tespit edildi. Bunun üzerine villaya operasyon gerçekleştiren ekiplere Orhan K., kendisini S.A.K. ismiyle tanıtarak, kendisini serbest bırakmaları 300 bin lira nakit para ve 400 bin liralık tekne vermeyi teklif etti.

O anlara ilişkin ses kayıtları ortaya çıktı

Zanlı Orhan K.'nın o anlara ilişkin ses kayıtları ortaya çıktı. Polis ekiplerinin rüşvet anının delillendirmek amacıyla yaptıkları ses kayıtlarında zanlının, "Abi terörist değilim, tecavüz, uyuşturucu, hırsızlık suçum yok. Bir tek banka. Kurban olayım. 300 bin + tekneyi vereceğim. Abi etmeyin. Bu gece burayı terk ederim. Kaçtı deyin abi. 300 bin helal hoş olsun. Abi evlatlarım için. Parayı hemen hesaba havale ederim. Evlatlarım için ne olur. Gitmeden konuşalım abi" dediği duyuluyor.

Teklife polisin verdiği cevap ise dinleyenleri duygulandırdı. Polis ekipleri zanlının 300 bin lira + tekne teklifine, "Orhan biz o parayı belki kazanamayız ama o parayla şeref diye bir şey kalmaz" cevabını verdi.

Şahıs, geçtiğimiz hafta tutuklanarak cezaevine konuldu.

Rüşvet teklifinin şok eden ses kayıtları ortaya çıktı
Rüşvet teklifinin şok eden ses kayıtları ortaya çıktı
Rüşvet teklifinin şok eden ses kayıtları ortaya çıktı
Rüşvet teklifinin şok eden ses kayıtları ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK

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